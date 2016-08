DA REDE TV!



O funcionário público Jimmie Cox, de 23 anos, começou a chamar atenção após um feito inusitado: "mergulhar" na lama para consertar o encanamento de uma residência no condado de Hood, no Texas (EUA).

Fotografado no momento do conserto, o homem aparece submerso da cintura para cima para cumprir a missão.

A dedicação dele impressionou a moradora da residência, Andrea Adams, que fotografou a cena e a publicou no Facebook usando, inclusive, a hashtag #employeeofthemonth (funcionário do mês).

Segundo ela contou à emissora WFAA, a imagem ganhou repercussão na rede social. "Horas depois, pessoas no Brasil estavam comentando", explicou ela.

Impressionado com o alcance da foto, Jimmie disse que não fez nada de mais. "Nesse tipo de trabalho as pessoas fazem muito isso", afirma ele em conversa com a mesma emissora.

Ele ainda acrescentou que tem recebido muitas mensagens, por meio da rede social, de pessoas querendo saber o que ele estava fazendo ali.

Apesar de Jimmie considerar comum o que fez, Andrea diz que ficou muito orgulhosa com a dedicação e o resultado do trabalho feito por Jimmie.

Reprodução Jimmie Cox

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/homem-chama-atencao-por-mergulhar-na-lama-para-consertar-cano