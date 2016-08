LUCIANA TECIDIO

DO EGO

MC Carol não vai deixar para lá os comentários preconceituosos que recebeu esta semana na web. Na manhã desta sexta-feira, 26, a funkeira foi à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Cidade da Polícia, no Rio, para denunciar os ataques.



Ainda na delegacia, após prestar queixa, Carol conversou com a imprensa. "Espero que eles sejam punidos, que a justiça seja feita", disse ela, que deu mais detalhes sobre os ataques: "Começavam sempre por volta das 21h. Eu já sofri preconceito antes e chega. Estou aqui para representar não só o que aconteceu comigo, mas com todo o pessoal da minha comunidade. Acontece diariamente, indiretamente ou diretamente, e a gente não faz nada, a gente deixa pra lá. Mas dessa vez eu resolvi fazer."



Carol também comemorou o fato de estar estimulando outras pessoas a denunciarem crimes semelhantes. "Tem muita gente me procurando, dizendo que minha atitude as incentivou a correr atrás. Estou me sentindo com a alma lavada, representando outras pessoas que passaram por isso", disse ela, que, no entanto, afirmou não se abalar com este tipo de comentário: "Eu não tenho nenhum tipo de emoção com essas pessoas e com os comentários. Mas falta muito para melhorar o racismo no Brasil. Só piora".



Mais de 50 já foram identificados



De acordo com o advogado, Marcio Morais, foram mais de 400 comentários ofensivos, feitos por cerca de 100 pessoas. Destes, mas de 50 já foram identificados. Ainda segundo ele, o grupo é formado na maioria por adolescentes, mas ainda têm que aguardar as investigações para dar mais detalhes. Mas o advogado também adiantou que vai entrar com uma ação indenizatória por danos morais: "Quero pedir pedir uma quantia em torno de R$100 a R$ 200 mil para cerca de 30 internautas que a atacaram. O aprendizado das pessoas acontece quando se mexe na parte financeira. não queremos lucrar, mas sim dar uma lição pedagógica".

"Não adianta pedir desculpas"



Antes de sair de casa, Carol fez um post no Facebook agradecendo o apoio recebido e mandando um recado aos agressores. "Queria agradecer a todos que mandaram informações sobre o grupo e dizer para os integrantes dele que não adianta mandar mensagem pedindo desculpa... Agora é arcar com as consequências! Se alguém já sofreu algo do tipo, mora no Rio e nunca teve coragem de denunciar, leva os prints dos ataques e vá encontrar comigo lá na delegacia às 10h... Porque como diz a frase que escutei essa semana: 'O silêncio não vai te proteger' - Audre Lorde", declarou ela.



Famosos que foram vítimas de racismo



Além de MC Carol, a lista de pessoas que já foram vítimas de racismo é, infelizmente, longa. Só entre os famosos, são muitos os nomes, como Preta Gil, Negra Li, Ludmilla, Taís Araújo, Maria Júlia Coutinho, a Maju do "Jornal Nacional", Nego do Borel, Vinícius Romão, Thiaguinho, Seu Jorge, Gaby Amarantos e a jornalista Glória Maria.



Entre as celebridades internacionais, Rihanna e a atriz Leslie Jones, uma das protagonistas da nova versão do filme "Caça-Fantasmas", também já foram vítimas. Relembre os casos.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/mc-carol-vai-delegacia-prestar-queixa-contra-ataques-racistas-na-web.html