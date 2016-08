DO UOL



Leonardo Young decidiu abrir mão da campanha de financiamento coletivo que havia começado em sociedade com Bel Pesce e Zé Soares. O vencedor do "MasterChef" anunciou sua decisão nesta sexta-feira (26), por meio de seu Instagram, após a enxurrada de críticas que recebeu.



"A campanha de financiamento coletivo será descontinuada e iremos devolver integralmente os valores já arrecadados. Agradecemos o incentivo e apoio das inúmeras pessoas que se identificaram com o projeto e escreveram mensagens tão bacanas de apoio", comunicou.



Ele disse que, apesar da mudança nos planos, o projeto de abrir a hamburgueria Zebeléo (união dos nomes dos três sócios) está mantido. "Temos sede por empreender e o projeto ainda está de pé! Estamos construindo cada detalhe da hamburgueria com muito carinho para em breve lançar a Zebeléo!", disse.



No texto que publicou nesta sexta, Leo explicou por que abraçou a ideia de colocar a campanha em prática. Segundo ele, "o objetivo era utilizar uma ferramenta já consagrada e conhecida mundialmente para a viabilização de negócios com a participação do público de maneira opcional".



"O financiamento coletivo é uma forma de empreender de maneira colaborativa. Ao invés de arrecadar investimentos da forma tradicional como o financiamento bancário, as pessoas ajudam a viabilizar projetos pelos quais se encantaram em troca de experiências, produtos ou serviços adquiridos antecipadamente", declarou.

Em seguida, o cozinheiro disse que errou pela falta de esclarecimentos: "Reconhecemos que pecamos ao lançar o projeto sem detalhar os princípios e mecanismos deste tipo de ferramenta. Em tempos que tudo que se fala na internet vira polêmica, fizemos questão de vir aqui esclarecer esse mal-entendido".



A empreendedora Bel Pesce também usou suas redes sociais para falar sobre a desistência da campanha de financiamento coletivo. "Pensamos muito no compromisso que temos com todos que acreditam no nosso trabalho e nos seguem de perto. Tivemos também uma resposta extremamente positiva daqueles que estiveram mais próximos do projeto, e poderíamos deixar a campanha no ar, mas decidimos que vamos aproximar aqueles que querem estar próximos através de outras maneiras", afirmou ela.



A campanha consistia em incentivar doações em dinheiro ao projeto de abrir a hamburgueria, que variavam entre R$ 120 e R$ 10 mil. Em troca pelas doações, os apoiadores ganhavam recompensas como bonés, camisetas, aulas de culinária e viagens gastronômicas. O objetivo era arrecadar R$ 200 mil.



"Cada um sabe o que faz"



Em bate-papo com seus seguidores do Twitter, a chef argentina Paola Carosella, jurada o "MasterChef Brasil", comentou a crítica de um internauta à iniciativa do ex-participante.



"Que vergonha! Cara rico, ganha 150 pila e um carro de 100 pila, vai pedir vaquinha pra Paola Carosella", escreveu o internauta. "Cada um sabe (ou deveria saber) o que faz e como faz", disse Paola.



Consciência tranquila



Em entrevista ao UOL, na quinta-feira, Leo se defendeu das críticas e disse que estava tranquilo com a iniciativa de pedir apoio financeiro ao público para abrir seu empreendimento em parceria com os dois sócios.



"Minha consciência está tranquila. Não tem nada de desonesto, de picaretagem, em fazer crowdfunding. A gente não vai enriquecer com crowdfunding até porque precisa de muito mais investimento. Esse valor corresponde a um quarto, um quinto. Não se faz restaurante com R$ 200 mil", disse ele.



Para Leo, a polêmica foi só um "mal-entendido". "Foi uma falha de comunicação, as pessoas não entenderam direito a ideia. Não estamos fazendo vaquinha, estamos querendo tornar as pessoas participativas do projeto", explicou.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/26/vencedor-do-masterchef-leo-desiste-de-campanha-para-abrir-hamburgueria.htm