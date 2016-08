YURI FERNANDES

DO EGO

A ex-BBB Marcela Queiroz - lembra dela? - vai se casar pela primeira vez aos 38 anos.

A 'Mama', como ficou conhecida na quarta edição do reality, está se preparando para trocar alianças com o empresário Joni Amorim no dia 1º de novembro deste ano, no Castelo do Batel, em Curitiba, onde ela mora com os dois filhos: Buna, de 22 anos, e Felipe, de 7.



O local do evento escolhido é um luxo à parte. O espaço é uma réplica dos castelos do Vale do Loire, na França, e foi tombado pelo Patrimônio Histórico.

Marcela preferiu não falar sobre valores do aluguel e brincou: "Fica muito deselegante". Mas o EGO apurou que o preço da locação pode chegar a R$ 46.800. Veja fotos do local mais abaixo.



Veja também: Ex-BBB Marcela Queiroz encontra participantes de reality em carnaval



O casamento será celebrado por um juiz de paz no local e terá cerca de 400 convidados.

"Vai ser superlegal, vai ter várias atrações. Estou vivendo um sonho. Curtindo cada momento. É muita emoção", declarou Marcela, que após deixar o programa investiu no ramo de beleza e estética. Hoje ela e é dona de lojas de roupas e administra máquinas de bronzeamento artificial em vários salões de Curitiba.

Facebook Marcela Queiroz e o noivo, Joni, em show onde foi feito pedido de casamento



De acordo com a ex-BBB, o pedido de casamento foi pra lá de especial: "Aconteceu durante um show dos Rolling Stones, em fevereiro deste ano, no Maracanã, no Rio. Por causa disso, eu escolhi uma foto do momento para estar em todos os detalhes da cerimônia".



Sobre o vestido de noiva, Marcela faz mistério, mas adianta o estilista: "Estou fazendo com o Samuel Cirnansck". Ele já foi o responsável pelos modelos de casamento de várias outras famosoas, como a atriz Juliana Paes, que usou um modelo tomara que caia cravejado de pedras suecas.



Marcela Queiroz e Joni, que trabalha no Grupo Veper, do segmento de segurança, estão juntos há três anos. Ele já é pai de um menino de 12 anos.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/marcela-do-bbb-4-vai-se-casar-com-empresario-em-castelo-de-luxo.html