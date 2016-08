ANDERSON DEZAN

ara a tristeza de muitos telespectadores, "Êta Mundo Bom" chega ao fim nesta sexta-feira, 26. Já para a felicidade de seus realizadores, a novela das seis da Globo se consagra como um sucesso absoluto, alcançando números maiores que os registrados no horário nobre e quebrando recorde de audiência em nove anos.



Em entrevista ao EGO, o autor Walcyr Carrasco conta que não esperava todo esse sucesso ao idealizar o folhetim. "Nunca imaginei, me surpreendi. Ao escrever, procuro não criar nenhuma expectativa. Eu me entrego ao prazer de criar, à minha emoção. Quando aconteceu o estouro, fui o primeiro a ficar surpreso", afirma ele.



Para Carrasco, a mensagem positiva da novela em tempos de crise moral no Brasil fez diferença na audiência da novela. "Fazer uma história do bem, cheia de otimismo, de vontade de viver, de ir para frente, fez bem a todas as pessoas", avalia o autor. "A novela foi maravilhosa e o público correspondeu ao amor com que fizemos esse trabalho".



"Êta Mundo Bom", vale ressaltar, entra para a lista de sucessos que Carrasco coleciona em todos os horários da Globo, com linguagens bem distintas. Antes dessa novela, por exemplo, ele deu o que falar no horário das onze com "Verdades Secretas". No início de 2014, no último capítulo de outra história sua, "Amor à Vida", a emissora exibiu o primeiro beijo gay entre homens da teledramaturgia.



"Sempre gostei de estímulos, desafios. Tenho uma vasta obra infanto-juvenil e meus livros são adotados como leitura paradidática em escolas de todo país. Escrever para vários públicos faz com que esteja sempre acordado, sempre descobrindo coisas novas".



'Cegonho' ganhou espaço na novela



Segundo Walcyr Carrasco, entre os muitos destaques de "Êta Mundo Bom", alguns merecem ser destacados. "Os vários personagens do Marco Nanini - foram 35, sem contar as repetições - foram sem dúvida um ponto alto", diz ele. "A Camila Queiroz, com a Mafalda em busca do cegonho, me surpreendeu e ganhou espaço no decorrer da história, juntamente com a Rosi Campos, a Eponina", completa.



Sérgio Guizé e Bianca Bin trabalharam pela primeira vez com Carrasco e também ganham elogios. Durante a novela, a atriz ganhou muita torcida nas redes sociais em seu romance com Celso (Rainer Cadete). "Guizé é um ator mais que excepcional. Já a Bianca é uma atriz maravilhosa, fez uma Maria firme, decidida e apaixonante. Adorei".



"Êta Mundo Bom" também marcou o retorno da parceria de Carrasco com Priscila Fantin, sua protagonista de outrora, e ele tece elogios à artista: "Ela fez uma excelente Diana. Foi capaz de passar do drama ao humor. É uma atriz completa".



