Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, não pretende seguir a carreira artística, mas chama atenção por suas fotos compartilhadas nas redes sociais.

Aos 21 anos, a jovem que pouco conviveu com o pai está prestes a se formar em Medicina. O irmão de Leonardo morreu após lutar contra o câncer no dia 23 de junho de 1998.

"Se eu me aprofundo nas memórias, eu sempre caio no choro. Às vezes eu sonho, mas só as vezes. E esses sonhos me confortam também. Sinto o amor do meu pai por mim até hoje. Acho que quando dizem que o amor verdadeiro não morre, é isso o que querem dizer. Mas tenho uma mãe e família maravilhosas que me apoiam e me auxiliam em tudo na minha vida. Isso me conforta", contou ao jornal "Extra".

Com os belos olhos claros que herdou do pai, Lyandra conquista seguidores e tem até um perfil criado por um fã clube no Instagram.

Reprodução Lyandra Costa

