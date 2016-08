LUCAS PASIN

Leandro Hassum está feliz com sua nova aparência, mais magro, e não liga muito para a opinião dos famosos 'haters' da internet. Em postagem no Instagram, o ator foi criticado por uma seguidora, que sugeriu que ele estava envelhecido. e respondeu.



A seguidora falou para Hassum colocar botóx para melhorar. Sem perder a simpatia, ele escreveu na web e disse achar ridículo botox: "Minha querida, estou muito feliz assim. Se preocupa não. Viu, acho botox ridículo. Somos quem somos. Minha mulher disse que estou lindo e ela é a opinião que me importa. Tá bem minha querida. Beijos."



Hassum, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica em 2014, fez um post recentemente atendendo aos pedidos dos fãs e posando sem camisa. Na legenda, revelou: "Exibindo sim. Para quem ficava pedindo foto sem camisa. Orgulho! Vida Nova! Rumo ao tanquinho".



Na ocasião, Hassum conversou com o EGO e explicou que a nova forma é fruto de dieta e malhação, sem auxílio de nenhuma plástica ou nova cirurgia. "É tudo fruto da minha alimentação e principalmente da prática de esportes, no caso o surf, que estou aprendendo. Estou aprendendo a gostar de musculação também. É um universo novo para mim, mas estou muito feliz com o resultado até agora”.

Reprodução/Instagram Leandro Hassum





