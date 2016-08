DE O DIA



O canoísta Isaquias Queiroz retornou à sua cidade natal após conquistar três medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. Na última quinta-feira, o maior medalhista brasileiro participou de um programa na 'Rádio Ubaitaba', na Bahia. Durante a entrevista, além de falar sobre o feito histórico para o esporte no país, o atleta demonstrou insatisfação com comentários direcionados a sua namorada Larissa, através das redes sociais, e desabafou.

"Tem muitas pessoas ingratas em Ubaitaba. Que percam a paciência e o respeito por mim, porque já acabei com a paciência com o pessoal de Ubaitaba. Não vou aceitar que um monte de gente hipócrita, mal-educada, fique falando mal da minha namorada na rua", falou.

O medalhista olímpico chegou a cancelar sua participação em uma festa organizada pela cidade, com desfile em carro aberto, para comemorar o feito nos Jogos.

"Desculpe a quem não tem nada com isso, mas não estava aguentando. Estava de boa, feliz, mas por causa de imbecis, que não sabem cuidar da própria vida, ninguém vai ver Isaquias em carro aberto. Nunca fiz questão de sair de carro aberto. Por causa desses imbecis, não vou desfilar, vou pra minha casa. Não vai ter recepção, nem nada. Desculpem a quem não tem nada com isso, mas é o preço a se pagar por se falar mal dos outros", concluiu.

Mais tarde, Isaquias voltou atrás da decisão e informou através de seu Facebook que não deixaria de participar do evento por conta do ocorrido.

"Olá, pessoal de Ubaitaba. Quero dizer que está tudo confirmado: a carreata amanhã e a festa no outro final de semana. Vocês merecem a carreata e a festa até pela torcida e o carinho que vocês vêm me dando desde o início da carreira até as Olimpíadas. Espero contar com todos lá, pois todos merecem esse momento. Amo muito Ubaitaba, não é por causa de ‘alguns’ que vou prejudicar todos."

