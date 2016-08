DO EXTRA



Em 2015, Flávia Alessandra falou do desejo de voltar a interpretar uma personagem que a preenchesse por completo. Longe da TV há mais de um ano na época, a atriz dizia que o papel dos sonhos seria uma vilã.

O que ela nem imaginava é que Walcyr Carrasco — responsável por outro grande sucesso da sua carreira, a vilã Cristina de “Alma Gêmea” — já escrevia especialmente para ela outra malvada. Passados 190 capítulos de “Êta Mundo Bom”, que chega ao fim nesta sexta-feira, a atriz faz um balanço da sua trajetória na trama.

— Foi superpositivo, a novela foi um grande sucesso. Com certeza vai ficar no marco das telenovelas que mais fizeram sucesso, mais atingiram o público. Ela vem sendo considerada um fenômeno nos tempos atuais com audiência mesmo em época de Olimpíadas, que pensava-se que fosse cair bastante, no entanto, nós atingimos o nosso auge tem pouco tempo, em meio às Olimpíadas.

É um daqueles sucesso que acontecem a cada dez anos, e que quando você está envolvido, você só agradece.

Sem estragar a surpresa, Flávia falou ainda sobre as cenas finais da vilã. Após ser capturada pela polícia quando tentava fugir, Sandra recebe o castigo que merece e vai direto para a prisão.

— Foram sequências que exigiram muito de mim como atriz, e eu nunca nem parei para avaliar ou sonhar como seria o fim de Sandra, porque tinha certeza que o Walcyr iria me surpreender. E realmente, será um desfecho e tanto. Essas cenas são muito intensas, e eu realmente me entrego cem por cento, não sei fazer na base da técnica com esse distanciamento, acabar, desligar e pronto.

Com o fim da novela, a atriz conta que filmará uma comédia romântica ao lado de Leandro Hassum.

— Vou emendar com outro projeto que já estava engatilhado, e tentar tirar umas férias com a família, dependendo da agenda de todos.

Sandra chega à prisão

