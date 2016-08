ANDERSON DEZAN

DO EGO

Com estreia marcada para esta segunda-feira, 29, "Sol Nascente" terá o reencontro de uma dupla que marcou história na TV. Vinte um anos após o fim de "Quatro por Quatro", quando interpretaram Babalu e Raí, Leticia Spiller e Marcello Novaes voltam a formar par romântico na nova novela das seis da Globo.

E, para esse repeteco acontecer, houve um empurrão mais que especial: do filho do ex-casal, Pedro.



"É maravilhoso voltar a trabalhar com ela. Fui eu quem indiquei a Leticia, para você ter ideia. Isso responde muita coisa, né? E o Pedro torceu demais para que ela fizesse essa personagem quando descobriu que faríamos par novamente", conta Novaes.



Leticia aceitou o convite e teve uma motivação a mais para participar do projeto. Pedro fez uma participação em "Sol Nascente", interpretando a fase jovem do personagem do pai, em cenas de flashback. "Achei fofo! Ele disse que esse reencontro era histórico, por isso topou", diz a atriz, rindo



Voltar a trabalhar com Leticia, segundo Novaes, tem sido muito prazeroso. "Ela é uma profissional e atriz maravilhosa. No lado pessoal, sou suspeito. É uma mulher maravilhosa, a gente se dá muito bem. É uma parceria muito gostosa", derrete-se ele. "Nunca deixamos de ser parceiros, temos muito respeito um pelo o outro e isso vai transparecer na novela".

Globo / João Miguel Junior) Marcello Novaes e Leticia Spiller juntos novamente em 'Sol Nascente'



Leticia também não economizar nos elogios ao ex-marido. "Foi um barato reencontrar o Marcello. A gente já convive muito porque somos amigos e estamos sempre nos falando. Às vezes peço colinho pra ele", confessa ela.



"Temos uma relação familiar, nunca deixamos de ser família. Mesmo separados, soubemos preservar o que é uma família de verdade. Independente de qualquer coisa, temos que pensar nos nossos filhos e somar, nunca subtrair", completa a atriz, que já tem sentido o efeito do reencontro com o ex-marido na TV.



"Muita gente está adorando a ideia de ver novamente o casal. Está uma baita repercussão, coloco uma foto minha com o Marcello nas redes sociais e bomba", conta, aos risos.



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/reencontro-na-tv-de-leticia-spiller-e-marcello-novaes-teve-torcida-do-filho.html