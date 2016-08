Lady Gaga (à direita) posa de biquíni com amigas em praia

Lady Gaga posou de biquíni para fotos em praia ao lado de amigas. “

Quem disse que você não pode trabalhar na praia?”, perguntou a cantora na madrugada deste sábado, 27, em seu perfil no Instagram.

Em outra imagem divulgada na rede social, Gaga aparece empunhando um violão.



Lady Gaga anunciou recentemente o lançamento de seu novo single "Perfect Illusion", previsto para setembro.

Depois do último álbum, "ArtPop", os fãs estão ansiosos para a nova música.



Além da nova empreitada musical, Gaga está novamente se aventurando nas telonas. Depois de participar dos filmes "Machete Mata" e "Sin City 2", ela foi confirmada como uma das estrelas do filme "Nasce uma Estrela", com Bradley Cooper estreiando na direção.

Na TV, a loira também participou da série "American Horror Story", que lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz.

