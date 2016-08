DA REVISTA MONET



Ex-namorada do rapper Kanye West, a dançarina e modelo Amber Rose disse ter perdido a conta de quantos homens já levou para a cama.

A declaração da celebridade foi feita durante a mais recente edição de seu programa de entrevistas.

Exibido nos Estados Unidos na noite de ontem, o show motrou uma conversa entre Rose e o rapper Ty Dolla Sign.

Os dois conversavam sobre sexo quando ela afirmou não saber com quantos homens já havia dormido: “Eu tenho 32 anos, estou por aí há algum tempo, não vou ficar sentada fazendo as contas”.



Após o término de seu relacionamento com Kanye West, Rose namorou e se casou com o rapper Whiz Khalifa, com quem tem um filho de três anos.

Os dois anunciaram estar se separando em 2014 e assinaram a documentação de divórcio no início do mês de junho, quando celebraram o acordo juntos em uma casa de strip.



Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/08/ex-de-kanye-west-amber-rose-diz-que-ja-perdeu-conta-de-quantos-homens-ja-levou-para-cama.html