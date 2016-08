DA REDE TV!



Um grupo de policiais deu uma aula de solidariedade e compaixão ao "escoltar" os três filhos de um oficial que morreu após um acidente de trânsito para o primeiro dia de aula na escola.

O caso aconteceu na cidade de Amarillo, no Texas (EUA), onde os agentes escoltaram as três crianças filhas do policial Justin Scherlen na segunda-feira (21) para o primeiro dia de aula.

Eles ajudaram a viúva a levar as crianças para a escola, sendo que para que o pequeno Jackson, a experiência era ainda mais especial: aquele foi o seu primeiro dia na escola.

Justin Scherlen, o pai das crianças, faleceu há duas semanas após um acidente de carro. Apesar das circunstâncias tristes, as crianças foram recebidas com muita alegria na escola, e Justin ainda ganhou um distintivo de brinquedo para usar nas aulas.

"Eu daria tudo para ter o Justin de volta com os seus filhos. Ao menos nós podemos estar aqui para ajudá-los e Jackson sabe que sempre vai poder ligar para a gente", contou o oficial Daniel Smith.

Reprodução

