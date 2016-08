DO UOL



Apresentador do "Fala que Eu te Escuto", programa religioso da Record, o bispo Marcio Carotti respondeu nesta sexta-feira (26) a pergunta de humoristas do grupo Pagode da Ofensa sobre sexo anal. Na quarta, os comediantes constrangeram o bispo Edgard Brum ao questionar "por que dar o bumbum é pecado".

"Fizemos um programa a respeito da comédia, qual o limite da piada. Teve até um grupo que participou, Pagode da Ofensa, e fizeram um pagodinho sobre 'por que era pecado dar o bumbum', não foi isso? Correu nas redes sociais isso aí", introduziu o bispo Carotti, que emendou uma passagem bíblica do livro I Coríntios.

"A nossa fé é definida. Está escrito que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sabe o que isso quer dizer? Há coisas que não convêm praticar. Por exemplo, o sexo anal. O lugar que foi feito para sair a sujeira não é lugar para entrar nada. É incoerente. O que está escrito? Há coisas lícitas mas não convêm praticar. Sexo anal não convém praticar. Essa é a resposta, está escrito", disse o apresentador.

Em seguida, o bispo Carotti se contradisse ao dizer que não é contra sexo anal por causa de sua religião. "Não é questão de religiosidade, nada disso. Até em termos de saúde, o médico orienta a respeito disso, que muitas doenças genitais são causadas por esse tipo de sexo. É importante a gente colocar, não há nenhum constrangimento de falar a respeito disso. Agora, cada um é livre e faz o que quer, o que achar melhor", finalizou orando com um copo d'água.

Entenda o caso

Na quarta, o "Fala que Eu te Escuto" aproveitou a estreia do "Programa do Porchat" para debater os limites do humor. Comediantes entrevistados pelo bispo Edgard Brum, porém, aproveitaram para brincar com tabus como sexo anal e satanismo.

"Meu amigo bispo, uma coisa que não tô ligado. Me diz por que dar o bumbum é pecado?", perguntou a banda Pagode da Ofensa, que canta piadas no ritmo do samba. Constrangido, o bispo Edgard Brum respondeu com uma leve risada.

Os humoristas chamaram o pastor de "padre" e continuaram a questioná-lo. "Meu amigo bispo, me diz como é que faz. Será que pelo Skype dá para tirar o Satanás?", brincou. "Vou tirar, hein? Vou tirar agora", respondeu o bispo, mais à vontade.

No Twitter, o público riu da ousadia dos humoristas e do constrangimento do bispo. "Fala que Eu te Escuto" chegou a ser um dos assuntos mais comentados.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/27/bispo-da-record-responde-humorista-sobre-sexo-anal-nao-convem-praticar.htm