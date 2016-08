DO OBSERVATORIO DO CINEMA



Lou Pearlman, empresário que ficou conhecido por lançar as boybands Backstreet Boys e ‘N Sync, terá uma série de TV sobre sua vida, informou o Tracking Board.

O projeto é anunciado uma semana depois da sua morte – ele faleceu na prisão, aos 62 anos, enquanto cumpria pena de 25 anos por fraude.

As empresas Magnet Management e Condé Nast adquiriram os direitos de um recente artigo sobre o ex-produtor, publicado no The New Yorker, e vão cuidar da adaptação, uma minissérie focada tanto na ascensão de Pearlman como magnata da música quanto em sua queda por fraude, em que faturou US$ 300 milhões por meio de um sistema conhecido como “esquema Ponzi”.

Segundo a Variety, até quatro roteiristas famosos e diretores já expressam interesse em assinar a atração, cujo número de episódios será determinado assim que um roteirista entrar a bordo.

Logo depois, a minissérie será oferecida para emissoras – a intenção é vendê-la para um canal a cabo ou serviço de streaming, como a Netflix.

