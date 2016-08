DO G1



A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos esclareceu um assassinato em Guarujá, no litoral de São Paulo. Em depoimento à polícia, Cleivan Lima de Brito, de 31 anos, afirmou ter matado a pauladas Edson Marques Santos, também de 31 anos, após uma discussão iniciada por um copo de conhaque.

Segundo a investigação, chefiada pelo delegado Luiz Ricardo Lara Dias Jr. e o investigador Paulo Carvalhal, o crime aconteceu na madrugada do último sábado (20), no bairro Vila Zilda e o suspeito foi preso no dia 24 deste mês.

Cleivan estava no balcão de um forró, quando uma mulher se aproximou, comprou uma dose de conhaque e foi à pista. Nesse momento, segundo depoimento do suspeito, Edson chegou e bebeu a dose da moça.

Ao voltar para o balcão, a mulher se deparou com o copo vazio e Cleivan a alertou que foi Edson quem bebeu.



Ela então decidiu falar com o homem, inciando uma confusão. Cleivan contou que decidiu intervir e acabou discutindo com Edson também, mas sem agressões físicas.

Depois da briga, Cleivan decidiu ir para o lado de fora da casa noturna, mas disse que Edson e alguns amigos ficaram o encarando do lado de fora.

No caminho de casa, o suspeito foi abordado por Edson, que lhe deu uma gravata e o ameaçou de morte. Cleivan então conseguiu se desvincilhar e, após entrar em luta corporal, ele conseguiu encontrar alguns pedaços de madeira em um canteiro de obra próximo.

Nesse momento, ainda de acordo com o depoimento, ele desferiu alguns golpes na cabeça da vítima, que ficou caída no chão, enquanto ele fugia.

Na manhã do do mesmo dia, a Polícia Militar foi acionada por moradores, que haviam encontrado um corpo próximo à avenida Brasil. O corpo, que estava vestido e sem sinais de perfuração, foi reconhecido pelo irmão da vítima.

Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/08/homem-e-assassinado-apos-briga-por-copo-de-conhaque-no-litoral-de-sp.html