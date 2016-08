EGO



Faltaram famosos à festa dos 40 anos de Luana Piovani. Pelo menos foi o que comentaram as fãs da atriz, que foram para a porta do hotel Copacabana Palace, no Rio, na noite deste sábado, 27, para tentar ver de perto seus ídolos.

Um grupo de turistas paulistas liderou o coro: "Luana, Luana! Scooby, Scooby!", gritavam eles, na esperança da atriz e do (ex?)-marido aparecerem na sacada do hotel. "Poxa! Quase não tem famoso nessa festa!", disse uma. "Que sem graça", reclamou outra.



A festa de Luana era para 400 convidados. Pedro Scooby, que mais cedo apareceu na piscina do hotel acompanhado dos filhos do casal, à noite chegou ao local sozinho, a bordo de um porsche branco.

Dentre os famosos que foram ao aniversário estavam presentes os atores Sérgio Loroza e a atriz e modelo Carol Marra.