Depois do impiedoso coronel Afrânio da novela Velho Chico, Rodrigo Santoro volta a brilhar, agora em uma produção hollywoodiana. Em Ben-Hur, que estreia nos cinemas na quinta-feira (18), o ator dá vida a Jesus Cristo. Na história, o público acompanha a saga de Judah Ben-Hur (Jack Huston), jovem representante da nobreza de Jerusalém que se vê em apuros depois que Messala (Toby Kebbell), seu irmão adotivo e importante soldado romano, o acusa de liderar uma insurreição popular contra o exército de Roma.

Como pena, o protagonista é escravizado e sua família, condenada a morrer na cruz. Seu único consolo são as palavras que ele ouve de Jesus (Santoro) dias antes de ser preso. A mensagem edificante do líder espiritual, aliás, é o que pode salvá-lo de uma desgraça completa em sua vida. QUEM conversou com Santoro.

QUEM: Como foi viver Jesus?



Rodrigo Santoro: Eu já tinha sido convidado para a o espetáculo da Paixão de Cristo, mas não consegui fazer. Fiquei com essa ideia na cabeça, porque Jesus é um personagem incomparável. Foi uma experiência única, uma jornada íntima, espiritual. E foi uma escolha consciente: eu queria ter essa experiência que transcendeu a própria experiência, o próprio trabalho do ator, transcendeu qualquer expectativa que eu tivesse. Eu me propus a visitar um lugar dentro de mim que eu nunca tinha visitado antes.

Que lugar interno é esse?



RS: Tive de fazer um mergulho dentro de mim, porque não adianta tentar imaginar como Jesus falava ou se portava. O importante é a essência do que a gente conhece, de amor incondicional dele. Tive um tempo para me preparar, fiz pesquisa dos filmes que já retrataram Jesus, fui buscar informações na literatura, nos evangelhos, no Jesus histórico, que é diferente do bíblico. A preparação não teve um fim, continuo me preparando para aplicar esses ensinamentos na minha vida. Esse será o maior legado dessa experiência.

O filme mexeu com a sua religiosidade?



RS: Mexeu com a minha espiritualidade, não necessariamente a religiosidade. Criei uma relação muito pessoal com a ideia de Jesus, do que ele representa. Foi um processo de amadurecimento.

Segue alguma religião?



RS: Sou cristão, mas gosto muito do budismo, do hinduísmo, bebo na fonte do oriente, faz muito sentido para mim. Pratico ioga, meditação transcendental. Tenho a minha forma de me relacionar com a minha própria espiritualidade.



Ainda é um desafio interpretar em inglês?



RS: Sim. Porque é uma língua estrangeira à minha natureza. Não aprendi inglês quando eu era pequeno, fui aprender depois dos 20 anos, por isso, a língua inglesa é um corpo estranho, um obstáculo: não me expresso em inglês da mesma forma que me expresso em português. Senti muito quando fiz Velho Chico, senti uma liberdade muito grande de falar com a minha cultura e meu país. Foi muito libertador e gratificante.

Por falar em Velho Chico, você esperava tanto sucesso em relação a essa sua participação?



RS: Não. Procuro nunca criar expectativas, porque, no trabalho do artista, a gente precisa lidar com altos e baixos, com frustrações o tempo todo. Ainda mais no meu caso, porque sou um freelancer: cada hora faço uma coisa, faço testes, não passo, às vezes um filme que ia acontecer em agosto acontece só em novembro... Eu já estava flertando com a televisão havia um tempo, queria muito fazer uma novela de novo, para ter esse tipo de contato com o público. E com esse trabalho: gravar 15 cenas por dia. Esse ritmo me coloca num lugar menos confortável, mas me impulsiona e me desafia, mexe com as coisas que adormecem dentro da gente e deixam a gente acostumado.

O público sempre cobrou de você uma volta. Esse trabalho reforçou essa cobrança?



RS: Sim, as pessoas perguntam qual será o próximo trabalho. Não sei ainda, mas digo que haverá um próximo. Tenho que tentar encontrar um projeto que me exija um compromisso de alguns meses, não de um ano, porque existem outros trabalhos aos quais quero me dedicar.

Você está com 40 anos e muito bem fisicamente. Existe algum segredo?



RS: Não existe fórmula. O mais importante é trabalhar com aquilo de que se gosta, isso dá uma alegria interna. Eu me alimento bem, faço muito esporte: jogo vôlei, futebol, pratico surfe. Tenho uma alimentação saudável, mas sem radicalismo, porque adoro sorvete e chocolate. Mas faço tudo por gosto e opção. A minha vaidade está sempre ligada à saúde. Preciso dormir bem para estar bem e não fico tomando café nem estimulantes para aguentar o dia de trabalho.