Adriana Esteves e Vladimir Brichta levaram os “personagens para a cama’’ quando formaram par romântico em “Kubanacan” (2003). Treze anos depois do último trabalho na TV, que acabou em casamento, eles estão juntos novamente na minissérie “Justiça”. Os papéis continuam sendo assunto em casa, o que é inevitável, mas já não invadem as quatro paredes.

— Para a cama, só estamos indo eu e ele — sorri Adriana, que emenda:— Trabalhar com o Vlad é um barato. O projeto de um casal pode ser filho, casa, e o nosso no momento é esse. Temos amigos em comum e conversamos sobre questões que enriquecem o trabalho.

Competição entre eles é algo que não existe.

— Lá em casa, só se for para ver quem fica mais feliz. Vamos nos estimulando para gostar, para querer trabalhar e enxergar coisas boas no que estamos nos propondo a fazer — frisa ela.

Na trama de Manuela Dias, dirigida por José Luiz Villamarim, eles não formam um casal. Contracenam uma vez e isso bastou para Vladimir questionar se a intimidade não atrapalharia.

— Teve uma situação que a gente comentou: ‘Como vai ser com o sotaque pernambucano (a minissérie se passa em Recife)? Vamos rir, vai ser terrível. Mas na hora, estávamos tão concentrados que, quando terminou, ela disse: ‘Vlad, não tinha espaço para isso’. Eu também olhei e pensei: ‘Não conheço essa mulher’. O negócio rolou, estávamos tão imbuídos da história. Dá um medinho, mas em casa a gente se diverte — conta o ator.

O fato de terem a mesma profissão facilita e a troca funciona perfeitamente, mas não é tão simples assim.

— É bom, só não é a coisa mais fácil do mundo. A gente se ajuda muito, a nossa fé cênica nos faz acreditar que somos aqueles personagens. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais tem que eliminar essa informação — explica ele.

Como colega de trabalho, Vladimir faz coro com os milhares de fãs de Adriana ao enaltecer as qualidades artísticas da mulher.

— Ela é uma das maiores atrizes da geração dela e muito boa de trabalhar. Digo isso porque tem grandes atores que não são bons de contracenar. A gente também preserva, nesses 13 anos de casamento, a admiração mútua — declara.

Apesar de estarem em núcleos diferentes, Adriana deu uns pitacos na composição do personagem do marido. Na produção, ele é Celso, um traficante com pinta de surfista, que mantém um quiosque de fachada para os seus negócios escusos. E ainda se tornará sócio de Maurício (Cauã Reymond) em um prostíbulo. Para isso, Vladimir descoloriu os cabelos, inspirado em Patrick Swayze no filme “Caçadores de emoção” (1991):

— Na primeira fase, eu usei aplique para o cabelo ficar maior, e descolori. O Celso vive a praia intensamente e me lembrei de quando eu vivia, apesar de não traficar (risos). Trabalhei em quiosque também, nos dois da minha mãe. Tinha algo de solar, achava que ficaria legal. Eu e Adriana sugerimos.