Um homem de 44 anos teve um tumor de seis centímetros retirado do cérebro, em uma operação onde ele foi mantido acordado o tempo todo. O procedimento foi realizado no Hospital Irmã Dulce em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O paciente recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quinta-feira e passa por recuperação na enfermaria do hospital.

Segundo os médicos responsáveis pela operação, a cirurgia realizada no último dia 16 de agosto teve uma duração total de oito horas, envolvendo 10 profissionais.

O tumor estava próximo à região de linguagem e comunicação, por isso foi necessário a utilização de equipamentos de neuronavegação e neuroestimulação para preservar a fala e a consciência.

Os médicos consideraram a cirurgia bem-sucedida, pois o paciente saiu do centro cirúrgico conversando e sem apresentar qualquer alteração de comportamento, fala ou qualquer outro sentido.

Após o procedimento, os testes linguísticos para verificação da normalidade da fala envolveram perguntas sobre o nome completo, contagem progressiva e regressiva de um a 10, cálculos simples compatíveis com o conhecimento do paciente, entre outros.

Pela alta complexidade, um procedimento semelhante na rede privada custaria cerca de R$ 100 mil. No entanto, a cirurgia foi feita com recursos únicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Enquanto se recupera, o paciente aguardará os resultados de exames saber qual será o tratamento adequado pós-cirurgia: radioterapia ou quimioterapia com radioterapia.