Ai, o amor! Juliana Paiva e Juliano Laham posaram todos cheios de romance em foto compartilhada pela atriz em seu perfil no Instagram neste domingo, 28. "Pro dia nascer feliz", escreveu ela na legenda do registro com o namorado.

Logo depois foi a vez do bonitão postar a sua declaração de amor com a namorada: "Infinito... Eu e você", escreveu Lagam na legenda da foto que tem a Pedra Bonita, ponto turístico do Parque Nacional da Tijuca, no Rio.

Os dois demoraram, mas assumiram que estão juntinhos em junho deste ano. Desde estão, Juliana só quer saber de demonstrar todo seu amor nas redes sociais. Mas antes disso, os dois foram vistos trocando beijos em um show no Rio, só que na ocasião evitaram os fotógrafos.

Em recente entrevista ao EGO, Laham falou do namoro. "Se estou apaixonado? Estou amando demais! Somos um casal sertanejo, Juliano e Juliana", brincou ele, que gosta de cozinhar para a namorada. "É o meu hobby preferido. Adoro inventar pratos", conta.