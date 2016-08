DA REDE TV!



No Canadá, dois melhores amigos descobriram que foram trocados na maternidade após o nascimento e foram criados pela família do outro.

David Tait e Leon Swanson, de 41 anos, se emocionaram ao falar sobre o caso durante uma entrevista coletiva.

David disse que "queria respostas" depois de saber que ele e seu amigo tinham sido trocados na Norway House Hospital, em 1975.

Testes de DNA confirmaram que os dois homens, que vivem na mesma pequena cidade de 5.000 pessoas, a maioria indígenas da Nação Cree, não foram criados pela família biológica.

Muito emocionado, Tait disse que se sentiu "perturbado, confuso e com raiva" ao ouvir a notícia. "Eu quero respostas. Vai nos afetar de um modo ou de outro, eu sei disso. Vai ser uma longa jornada", acrescentou.

Ele ressaltou que as pessoas que o criaram "seriam sempre a mãe e o pai, independentemente da troca" e destacou que agora ele tinha "um outro irmão, outra mãe e meu pai".

Em novembro, o governo Manitoba admitiu que outros dois outros homens que eram amigos próximos também foram trocados após o nascimento, em 1975, no mesmo Hospital.

O caso anterior é que fez com que David Tait e Leon Swanson solicitassem o teste de DNA.

Eric Robinson, ex-ministro de gabinete Manitoba que está ajudando os homens disse que "o governo federal deve a essas pessoas" e que "o que aconteceu com eles é criminal".

"Podemos viver com um erro, mas dois erros de natureza semelhante não é aceitável. É algo que o governo não pode varrer para debaixo do tapete. Estes dois senhores não são as únicas vítimas.

Temos famílias que estão profundamente magoadas com isso", declarou Robinson.

