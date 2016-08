THAÍS SANT'ANNA

DO EGO

Arthur Nory virou celebridade, não tem jeito. O ginasta, além de ganhar a medalha de bronze na Olimpíada Rio 2016, virou sensação na web por causa de sua beleza e de seu sorriso. Tanto que ele foi eleito pelos leitores do EGO o muso dos jogos olímpicos.

"Fiquei contente com o título, mas não treino pra ser muso. Treino pra ser medalhista olímpico. Isso veio meio que à parte, para dar uma descontraída, uma relaxada. Fico tímido, com vergonha, mas sou grato”, diz o modesto Nory nos bastidores de um ensaio fotográfico em que mostra que a vitória na enquete foi mais do que merecida.

Não foi nada fácil fazer as fotos com o ginasta no Clube Pinheiros, em São Paulo, onde ele treina. A cada passo que Nory dava, uma fã aparecia pedindo foto.

“No começo, assustou um pouco, ainda tenho que me acostumar. Não esperava que seria assim, mas está sendo muito bom para imagem da ginástica artística, faz com que o esporte fique mais popular no Brasil", comemora ele, que sonha com patrocínio.

“Tive ajudas do governo e da Aeronáutica, que foram muito bons, além do contrato com a seleção e o clube. Mas patrocínio pessoal nunca tive, espero que agora as portas se abram”.

Pegação na Vila Olímpica e ‘crush’ de Simone Biles



Arthur Nory também virou notícia por causa de sua amizade com a ginasta americana Simone Biles. Os dois protagonizaram muitas fotos abraçadinhos e ela o chama de "namoradinho brasileiro". “Nossa amizade é antiga, não é de agora. Nos falamos desde 2013, quando vimos pela primeira vez", conta ele.

"É uma coisa de amigo mesmo, mas amigo à distância. Ela é bem carismática, humilde, incrível... É a mulher maravilha. E essa coisa de 'namoradinhos' é brincadeira, a gente se chama assim. Quem sabe no futuro, quando a gente morar perto?", completa, bem-humorado.



Na Vila Olímpica, onde foram distribuídos preservativos para os atletas com hormônios em ebulição, o ginasta conta que não ganhou medalha. "Deve rolar pegação... Somos atletas, mas, antes de tudo, somos seres humanos. Mas comigo, não. Saí zerado, chateado", brinca, aos risos.

Se no quesito "pegação" Arthur não se marcou pontos, ele destaca que a integração com outros atletas também foi comedida. “A interação com outros países é muito legal, amei isso. Mas eu saía mais com o pessoal do Brasil mesmo, só que não era festa. Estávamos nos Jogos Olímpicos e você treina sua vida inteira para estar ali. Não pode vacilar, tem que ficar bem concentrado", diz.

Rafael Cusato / EGO Arthur Nory, o muso da Olimpíada Rio 2016

Boatos sobre sexualidade



Com a fama, vieram também as especulações sobre a vida pessoal de Nory e sua sexualidade. Aos 22 anos, ele mostra maturidade para lidar com isso. “Não ligo para o que que as pessoas dizem. Penso no meu, penso nas pessoas que estão ao meu redor, que me conhecem, que me amam. Não pode se influenciar pelo externo, tem que se cercar por pessoas que gostam de você e querem seu bem", pontua.

"Querendo ou não, você vê as pessoas comentando e sente um pouco, mas aprendi a peneirar, filtrar, deixar de lado. E pode falar, não vai me afetar. Sei da minha essência, quem sou. E quem está perto de mim sabe. Isso que importa”, desabafa.



Foco em Tóquio 2020



Nory vai tirar férias de uma semana e logo depois voltará aos treinos. "Já estou de olho em Tóquio 2020, quatro anos passam muito rápido. Tem que se blindar e voltar aos treinos normais, como a gente sempre fez. Tem campeonato nacional que é muito importante para o clube e focar no campeonato mundial em 2017, porque quero muito uma medalha lá”, diz ele, confiante: “O resultado só vem com muito trabalho e determinação”.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/arthur-nory-o-muso-da-rio-2016-sobre-pegacao-na-vila-olimpica-sai-zerado.html