YURI FERNANDES

DO EGO

Justin Bieber fez o clima o esquentar com a namorada, Sofia Richie, em Cabo San Lucas, no México.

O cantor foi clicado por paparazzi comemorando os 18 anos da jovem em um hotel da região.

Durante o momento juntos, os dois não conseguiam manter os olhos ou as mãos longe um do outro.



O cantor, que recentemente deletou seu perfil do Instagram após críticas de sua ex, Selena Gomez, até que tentou se esconder atrás de uma das árvores, mas não adiantou.

Eles foram clicados aos beijos enquanto bebiam alguns drinks.

As fotos foram feitas no dia 25 de agosto, mas só agora foram liberadas pelas agências internacionais.

Segundo informações do TMZ, os dois embarcaram em uma jato particular para o país.

Pelo jeito o romance com a modelo Sahara Ray, com que o astro nadou pelado em uma cachoeira no Havaí, já ficou para trás.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/justin-bieber-faz-clima-esquentar-com-namorada-sofia-richie.html