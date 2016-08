DA REVISTA MONET



A irmã de 55 anos da cantora Mariah Carey foi presa em Nova York por prostituição. De acordo com a imprensa norte-americana, Alison Carey teria sido presa após oferecer seus serviços para um policial trabalhando disfarçado em sua vizinhança.

Segundo a revista US Magazine, Alison é HIV positiva e estaria sendo investigada pela polícia após serem encontrados vários anúncios feitos por ela na internet. As autoridades estariam em busca de clientes passados dela para que eles procurem seus médicos.

No instante da prisão, Alison teria citado o nome de sua irmã, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. No anúncio online de Alison para seus clientes potenciais, ela citava parte da letra do hit de 1995 ‘Fantasy’ de Mariah. O julgamento do caso está marcado para amanhã, dia 30 de agosto.

No início de 2016, Alison divulgou um vídeo pedindo ajuda financeira para sua irmã. Sem contato com a celebridade há anos, ela afirmou: “Mariah, eu te amo. Preciso desesperadamente da sua ajuda. Não me abandone dessa forma”. As duas ainda possuem um irmão mais velho chamado Morgan.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/08/irma-de-mariah-carey-e-presa-por-prostituicao.html