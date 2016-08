DA REVISTA MONET



O ator Tom Hanks e sua esposa estão sendo processados por um homem que teve seu carro atingido por um veículo dirigido pelo filho das duas celebridades.

De acordo com o site TMZ, o acidente ocorrido em fevereiro de 2015 teria resultado em danos cerebrais permanentes no autor do processo e o carro dirigido pelo jovem Chester Hanks estaria no nome de seus pais. Ainda segundo a imprensa internacional, o ator e cantor de 25 anos estaria sob o efeito de álcool e drogas quando causou o acidente.

O site The Wrap teve acesso ao processo elaborado pelos advogados da vítima, que afirma: “Apesar do conhecimento da falta de experiência de Chester Hanks na direção e de seu vício em drogas e álcool, seus pais autorizaram o uso do carro e, por isso, também são responsáveis pelos danos físicos e emocionais em Terry Moogan decorrentes do acidente”.

Segundo o TMZ, no instante do acidente, Chester teria pedido para Moogan não chamar a polícia enquanto ele buscava socorro, mas nunca mais volto ao local do ocorrido.

Tom Hanks e sua família ainda não se pronunciaram sobre o processo. No final do mês de janeiro de 2016, Chester Hanks utilizou sua conta no Twitter para revelar que estava há seis meses sóbrio, sem consumir qualquer tipo de álcool ou droga.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/08/tom-hanks-e-processado-por-acidente-de-carro-envolvendo-seu-filho.html