Após terminar namoro, em 2014, a apresentadora Fabíola Gadelha, também conhecida como "Rabo de Arraia", foi atrás de um novo pretendente durante o "Hora do Faro", da Record, neste domingo (28).

O programa abriu espaço para "desencalhar" a repórter e recebeu dezenas de cartas de homens que expressaram o desejo de conquistar o coração dela. A produção, no entanto, selecionou apenas nove deles --altos e fortes, outros mais maduros, imitador, cantor.

Fabíola teve os olhos vendados, não pode ver o rosto dos candidatos e apalpou o corpo de todos. "Eu estou sensualizando, mas, ao mesmo tempo, estou exigente", disse.

Anitta, Sabrina Sato, Marcelo Rezende foram convidados pelo programa para ajudar Fabíola na empreitada. No fim, Renato acabou sendo o escolhido.

Mesmo em busca de um novo pretendente, Fabíola tem uma lista extensa de admiradores pelas redes sociais. Usando um vestido curto, colado e sensual, a repórter arrancou suspiros de muitos seguidores.

"Meu Deus! A Fabíola está muito gata. Namoraria ela (sic) fácil, até casaria", disse um seguidor no Twitter.

Fabíola Gadelha é ex-gordinha, chegou a pesar 105 quilos, mas recorreu a lipoaspiração e dieta rigorosa, e voltou ao ar em setembro do ano passado 25 quilos mais magra.

Antes disso, ela chegou a ser vítima de chacota de Marcelo Rezende, que teve a iniciativa de lançar o quadro chamado "Aquém do Peso", com o objetivo de encontrar um novo namorado para a jornalista.

"Tem que ter menos de 200 [quilos] e mais de 150 [quilos], porque ela não aguentou mais aquele namorado dela magrinho", anunciou Rezende, ao lançar o quadro no "Cidade Alerta".

Ex-repórter da TV A Crítica, afiliada da Record em Manaus (AM), Fabíola Gadelha ganhou prestígio depois que reportagens de sua autoria começaram a repercutir no "Cidade Alerta", da Record, em rede nacional.

Nas reportagens, Fabíola questiona bandidos ou suspeitos de cometerem algum crime, de forma incisiva e sem qualquer tipo de receio.

Por conta disso, ela foi convidada para assumir a edição nacional do programa, em São Paulo, durante a ausência de Marcelo Rezende, que a apelidou de "Rabo de Arraia".

Após a experiência, foi contratada e, além de repórter do "Cidade Alerta", tornou-se também apresentadora da edição matutina do "Balanço Geral".

Questionada por Rodrigo Faro, a jornalista confessou ainda que já recebeu cantadas de colegas de emissora, mas que não mistura com o seu trabalho.

Em fevereiro, ela chegou a brigar com seguranças do Hospital Municipal de Campo Limpo, em São Paulo. Houve muito bate-boca e troca de acusações sobre uma suposta agressão. Com o tumulto, sete seguranças foram chamados para fazer um paredão e expulsar o cinegrafista do local.

