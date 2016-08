PRISCILA BESSA

Blue Ivy não apenas roubou todos os holofotes ao atravessar o tapete vermelho do VMA 2016 junto da mãe, Beyoncé, como usou um vestido que custou quase R$ 40 mil.

A garotinha de apenas 4 anos usou um modelo luxuoso cheio de brilhos, assim como o da cantora. Apropriadamente apelidado de "Grand Royalle", o look de Blue Ivy foi assinado pela estilista de roupas de luxo infantis Mischka Aoki.

Segundo a coluna "Page Six", do jornal "The New York Post", a criação extravagante contava com um corpete de couro metálico cortado a laser e um intrincado aplique em ouro 3D.

Para arrematar o modelito, a menina usou um par de botas cor-de-rosa. Mischka Aoki é a estilista favorita dentre os looks grifados de Blue. Recentemente, a menina usou uma saia de quase R$ 3 mil assinada pela designer.

Getty Image Beyonce e a filha Blue Ivy Carter no VMA 2016

