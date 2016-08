DO TERRA NOTICIAS



Como entender a crise dos 40 anos? O nome “crise dos 40” é tão pouco explicado que, às vezes, mulheres que passam por esse período podem nem entender do que se trata essa fase de questionamentos. Uma coisa é certa: ela não precisa estar atrelada ao sofrimento, e pode ser uma fonte de transformações para uma etapa mais criativa e feliz da sua vida. A psicóloga Lúcia Magnus Marques, especialista em terapia de casal e família, explica que a crise dos 40 anos é um processo de passagem da adultez jovem para a maturidade e, do ponto de vista da psicologia, um dos momentos de instabilidade esperados ao longo da vida. “Mas para a mulher existe uma pressão bem maior, que perpassa por questões de beleza, juventude, maternidade e outras exigências sociais muito cruéis com as mulheres”, afirma.

Para Lúcia, a crise dos 40 anos pode ser, em parte, fruto dessas opressões exercidas sobre as mulheres. “Isso é tão naturalizado na sociedade que acaba se internalizando, e a mulher acha que aquilo vem dela. Se cobra sem perceber que essas exigências são irreais. O valor de uma mulher não está atrelado à beleza física, juventude, o quanto você foi bem na sua carreira, se você teve filhos ou não”, avalia a psicóloga.

Ansiedade e solidão

A especialista explica que não existe um diagnóstico para esse tipo de crise, afinal, ela não é uma patologia. Existem sinais que podem ser observados: ansiedade, tristeza sem motivo, solidão, e incompreensão dos amigos e familiares, por exemplo, são alguns deles.

“É importante que a mulher observe se ela está mais deprimida ou mais ansiosa, se perdeu interesse nas atividades que fazia, como está o apetite, qual seu sentimento e seu humor. É uma avaliação que cada um pode fazer para identificar seus momentos de crise”, explica Lúcia.

Oportunidade de reinvenção

A resposta para passar por esse processo de transformação é entender que essa fase da vida também vem com vantagens. “Seria bem mais fácil para as mulheres enfrentarem a crise dos 40 como uma oportunidade de reinvenção, não de declínio”, diz a psicóloga.

Também pode ser uma oportunidade de rever interesses antigos, lembrar dos sonhos não realizados, retomar as metas deixadas para trás. “A mulher deve se perguntar: e aquele curso? Aquela viagem que eu adiei? É importante ter esse espírito de reinvenção e buscar dentro de si coisas que possam deixar essa mulher realizada, não para os outros, mas para ela mesma”, explica Lúcia.

Cultura patriarcal

Para Beatriz Del Picchia, coautora do livro “O feminino e o sagrado – mulheres na jornada do herói”, as mulheres estão imersas em uma cultura patriarcal que determina o que elas são e o que sentem por meio de uma visão dos homens. Além disso, em alguns lugares como o Brasil, a juventude feminina é muito valorizada.

“São preconceitos que cercam as mulheres. Essa questão da juventude, por exemplo, eu atribuo ao sistema patriarcal. A mulher dos 40 começa a se sentir velha, e pode entrar em crise. Isso é totalmente cultural, e não tem sentido, não é verdade”, afirma.

Metanoia - A crise positiva

Pós-graduada em psicologia junguiana, Beatriz lembra de outro fator, baseado nessa linha de pesquisa, que pode aparecer para as mulheres nessa faixa etária. “Jung fala que, dos 40 anos para frente, as pessoas entram em uma etapa que se chama metanoia: começam a ter um questionamento sobre aonde chegaram, e para aonde querem ir. Essa crise é muito positiva porque ela pode induzir a um repensar, a uma reflexão”, explica Beatriz.

Segundo essa linha de pensamento, refletir sobre aonde se chegou e o que se quer fazer daqui para frente faria parte, então, da estrutura psíquica dos seres humanos. “Conheço várias mulheres, profissionais bem sucedidas, que não querem mais passar 12 horas por dia trabalhando, e vão fazer outras coisas. Além disso, a gente está numa época que favorece essa mudanças. Antigamente, 40 era a porta da velhice, agora é um pedaço de vida cheio de novas possibilidades, é uma libertação”, diz a pesquisadora.

Para Beatriz, existem duas formas de vivenciar as crises: uma que é vinda da sociedade patriarcal, que valoriza só a juventude, e pressiona as mulheres a serem o que não são, resultando em um momento negativo, e outra que é uma crise extremamente positiva, porque é revolucionária. “Você pode ficar na superfície, ou mergulhar nela e sair dela de forma extremamente criativa, criando uma etapa da vida ainda melhor que a anterior”, afirma.

Fonte https://vidaeestilo.terra.com.br/beleza-viva/a-crise-dos-40-existe-mesmo-ou-e-um-mito,28b4d5df594a17f5a70efdf5a00ae0d4bvs74p15.html