Após 35 anos na equipe de direção de dramaturgia da Globo, Wolf Maya deixa esta função e torna-se parceiro na capacitação de profissionais de televisão na emissora. De acordo com comunicado enviado pela assessoria da TV, um convênio assinado com a Escola de Atores Wolf Maya disponibilizará à emissora toda a estrutura do local e cursos de formação e treinamento, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ao UOL, a Globo confirmou que Wolf não é mais diretor da emissora, mas que ele pode assumir futuramente projetos como diretor assinando contrato por obra. "Eu encerro um capítulo – na verdade um livro! - da minha vida na Globo, mas começo outro que renderá muitos frutos na formação de novos profissionais e novas ideias. Vai ser uma linda parceria", afirmou Wolf.

A área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) da TV Globo em parceira com a escola Wolf Maya terá workshops e cursos como história do teatro; expressão corporal e vocal; interpretação teatral e para TV; análise dramatúrgica; efeitos especiais; técnicas de ação; comportamento de época; dublê e técnicas de improviso.

Além das aulas práticas, os dois teatros da escola no Rio de Janeiro e São Paulo, Nahalia Timberg e Nair Belo, também poderão ser utilizados para o aprimoramento e ensaios dos atores. "Estamos permanentemente assinando novos convênios e parcerias de desenvolvimento. A Escola Wolf Maia tem uma infraestrutura primorosa, com espaços super adequados para a organização de cursos e workshops. Vai ser muito bom ter mais esse local à disposição para treinamento e reciclagem", avalia a diretora da DAA, Monica Albuquerque.

Como diretor, Wolf Maya esteve à frente de diversas produções da Globo, como as novelas "Salsa e Merengue", (1996) "Fina Estampa" (2011), "Amor à Vida" (2013) e "I Love Paraisópolis" (2015), mas deixou a direção no meio da trama após se desentender com a cúpula da emissora. Ele também atuou em novelas como "Barriga de Aluguel" (1990), "Uga Uga" (2000), "Senhora do Destino" (2004). Sua última participação foi na trama "Amor à Vida" atuando como ele mesmo.

