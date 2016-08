DO TORCEDORES.COM



“Recebi mensagens de diretores do São Paulo me xingando, ameaçando, falando de homossexual. Agora eles podem falar que eu sou ‘veado’? Eu fiquei quieto, não movi nada contra eles apesar de também ser atingido. Só dei minha opinião”, afirmou Henri Castelli ao programa Seleção Sportv na tarde desta segunda.

O ator entrou em conflito com a diretoria do São Paulo após gravar e divulgar um vídeo cobrando o comando do clube e incentivando o protesto do último sábado que terminou em invasão do CT e agressão contra Wesley e outros jogadores.

Na entrevista ao SporTV, Castelli criticou o desfecho da manifestação, mas deixou uma pergunta no ar.

“Não concordo com entrar no campo. É o ambiente de trabalho, não iria gostar que entrassem no estúdio para me criticarem. É uma coisa que tem que ser conversada. O que eu ouvi de gente séria que estava lá é que os portões estavam abertos. Não teve arrombamento de cadeado, ninguém pulou muro. Era para ser apenas do lado de fora, ter entrado está errado. Quem abriu o portão?”, falou.

