Ingrid Oliveira aproveita as férias depois da Olimpíada

DO EXTRA



Atleta do salto ornamental, Ingrid Oliveira aproveita as férias depois de estar no centro de uma polêmica durante os Jogos Olímpicos.

A saltadora postou uma foto de biquíni, comemorando os dias de descanso: “Viva a simplicidade da vida. Férias!”.

Antes de competir na Olimpíada, Ingrid viu seu nome parar no noticiário, mas não pelo seu desempenho como atleta.

Ela teria pedido sua companheira de prova, Giovana Pedroso, para deixar o quarto na Vila Olimpíca para que ela pudesse receber Pepê, que competia na canoagem.

O episódio gerou uma queixa na Confederação contra Ingrid, que acabou não tendo um bom resultado nas provas de dupla nem nas individuais.

Ao postar a foto de biquíni, Ingrid Oliveira recebeu muitos elogios de seguidores, e em vários idiomas diferentes. Um deles, uma proposta de casamento, chama atenção. “Quer casar comigo?”, propôs um fã.

Fonte: http://extra.globo.com/famosos/pivo-de-polemica-na-olimpiada-ingrid-oliveira-celebra-ferias-com-foto-de-biquini-20012512.html