DO GSHOW



O amor está no ar no Mais Você! Apaixonados, Danielle Winits e André Gonçalves foram os convidados de Ana Maria Braga para contar tudo sobre o romance dos dois.

"Nosso café da manhã traz uma alegria para mim.O amor sempre rondou o programa, mas desta vez deu uma rasante! Tem dois corações apaixonados aqui. Será que ele a conquistou pelo estômago?", questionou a apresentadora, depois de falar que o ator manda bem à frente do fogão.

Ele agradeceu os elogios, mas, ao lado da amada, já foi logo falando: "Que eu cozinho, não sei não, hein!", brincou. "Vocês estão brilhantes, radiantes! Eles têm novidades e vão contar tudo aqui!", adiantou Ana Maria, que conversou com eles sobre filhos, relembrou o pedido de casamento e o início do relacionamento no Super Chef Celebridades, em julho deste ano.



Ana Maria mostrou o vídeo do pedido de casamento, que aconteceu em um restaurante, em Portugal. "Comprei as alianças escondido e resolvi fazer uma surpresa. Eu tenho 40 anos, sei o que eu quero da vida. Meus filhos acharam lindíssimo", ressaltou André.

A apresentadora notou que a aliança está na mão esquerda dos dois, o que simboliza que a pessoa está casada. "Eu já me considero um homem casado, ela é minha dona. Mas a gente é noivo, queremos unir nossas famílias com uma cerimônia pequena, com um juiz de paz. Temos cinco filhos juntos", disse o ator.



A apresentadora perguntou, então, se eles querem ter um filho juntos. "Queremos uma filha, mas é mais para frente, é natural que isso aconteça. O Guy e Noah são maravilhosos, meus filhos amam a Dani. No futuro a gente vai ter, sim", afirmou André.

"Se eu ainda estiver propícia... Mas eu falei com ele que eu sou mãe de homem, só sai homem", brincou Dani, que tem 42 anos e é mãe de Guy e Noah, de 5 e 8 anos, respectivamente. Já André é pai de Valentina, 13 anos, Pedro Arthur, 14, e Manuela, de 17 anos.



Na Casa de Cristal, os dois relembraram a participação deles no Super Chef e o início do romance. "É um olhar, é um momento... E a gente teve a oportunidade de ter esse momento livre na vida. Você que é a madrinha, foi no quintal da sua casa!", contou André para Ana Maria. "Eu estava separada há uns quatro meses, e estava feliz de estar aqui. Estava quieta, na minha. A gente é parecido, é desastrado", ressaltou Dani com um sorrisão no rosto.

Fonte: http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/08/danielle-winits-e-andre-goncalves-falam-sobre-o-casamento-no-mais-voce.html