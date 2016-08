DO EGO



Chris Brown está sendo investigado por após uma mulher acusá-lo de agressão, segundo o “TMZ”.

De acordo com o site, a mulher teria ligado para o serviço de emergência e relatado aos policias que teria sido ameaçada pelo cantor com uma arma.



O suposto incidente teria acontecido na manhã desta terça-feira, 30, em Los Angeles.



Segundo o site, Chris e a Mulher estariam em uma casa quando eles discutiram e o cantor puxou a arma.

De acordo com o que a polícia teria informado para o site, o caso está sob investigação e Chris seria o único suspeito.



Há alguns meses, Chris foi processado por seu ex-empresário, que o acusou de agressão.

Segundo o site americano 'TMZ', Mike G afirmou que o cantor o agrediu brutalmente, e sem motivos, com socos no rosto e no pescoço.

Após a agressão, Mike precisou receber atendimento na emergência de um hospital

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/chris-brown-teria-ameacado-uma-mulher-com-uma-arma-diz-site.html