RAFAEL GODINHO

DO EGO

Em meio a crise do seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby, Luana Piovani deu uma declaração polêmica para a revista "Caras" desta semana. "Estamos reavaliando o casamento", confessou a atriz ao estampar a capa da edição que mostra os bastidores de sua festa de aniversário de 40 anos. De acordo com uma fonte do EGO, Luana e Pedro se separaram após cincos anos juntos.



Realizada no último sábado, 27, a comemoração de quatro décadas de vida da atriz reuniu familiares e amigos no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Alguns fãs da loura, que estavam na porta do local na expectativa de ver os convidados famosos, ficaram frustados com a falta de celebridades no evento para 400 pessoas.



Vestido repetido



Luana Piovani repetiu o look ousado que usou no lançamento da "Playboy", edição que foi capa, em abril deste ano na sua festa de seu aniversário de 40 anos. O vestido, todo recortado, deixa a boa forma da loira em evidência e mostra que ela está arrasando. O look é um figurino que será ainda usado por Luana na estreia do musical adulto que Adriana Falcao está escrevendo para a atriz.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/luana-piovani-sobre-pedro-scooby-estamos-reavaliando-o-casamento.html