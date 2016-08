DO EGO



Lindsay Lohan está de namorado novo, é o que diz a agência americana Grosby. Segundo a agência, a atriz passou dias em Mykonos, na Grécia, ao lado de Dennis Papageorgious, um empresário milionário com quem, inclusive, comemorou seu aniversário de 30 anos.



No instagram, LiLo postou uma foto onde aparece com Dennis e outras duas mulheres em uma boate. Ela se separou há pouco tempo do noivo, Egor Tarabasov, após acusá-lo de traição.



Briga de casal e polícia



De acrodo com o "Daily Mail", Lindsay Lohan, de 30 anos, acordou toda a rua onde mora em Londres, por volta das 5h, no sábado, 23, após gritar que o noivo, Egor Tarabasov, de 23 anos, estava tentando matá-la durante uma discussão.

Ainda de acordo com o site, a polícia esmurrou a porta da frente da casa da atriz que ficou toda danificada após ligações de pedido de socorro por parte dos vizinhos enquanto ela gritava com Egor.

Lindsay acusou o milionário russo, com quem está há oito meses, de curtir uma balada com uma prostituta. "Faz isso. Eu duvido. Você está louco. Você é doente. Você precisa de ajuda. É a minha casa, saia", ela gritou.



Apenas 10 minutos depois a polícia chegou e forçou a entrada na casa, mas o casal não estava mais lá e nenhuma prisão foi efetuada.

"A polícia foi chamada para um endereço em Knightsbridge no sábado, 23, às 5h10, com o relato de que havia uma mulher em perigo. Os policiais, preocupados com o bem-estar dos ocupantes, forçaram a entrada. Não havia ninguém dentro, mas buscas foram feitas e os ocupantes foram encontrados a salvo. Não houve queixa e nem prisões", informou um representante da polícia.

