A atriz Patrícia Pillar sempre se posicionou contra o Impeachment de Dilma Rousseff, e na manhã desta segunda-feira (28), ela defendeu a presidenta eleita nas suas redes sociais, já que foi o dia em que ela fez sua defesa, pessoalmente, no Senado.

Por meio do Facebook e Instagram, ela escreveu uma legenda onde faz críticas à política brasileira, e faz um alerta aos seus seguidores para o risco que a cassação da presidenta representa, já que é controlada por uma direita “corrupta, obscurantista e mafiosa”.

“Acorda, Brasil! O País está sendo entregue, sem nenhum voto, à uma direita corrupta, obscurantista e mafiosa, q não tem nenhum compromisso com as pessoas mais pobres do Brasil! Este não é o futuro que eu quero! Sou contra!!!” escreveu no post.