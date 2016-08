DO EGO



O saltador olímpico Tom Daley, de 22 anos, deu uma entrevista à rádio britânica "BBC1" nesta terça-feira, 30, e contou sobre os planos de casamento com o noivo, o produtor e cineasta, Dustin Lance Black.



O atleta, que faturou uma medalha de bronze em salto ornamental durante a Olimpíada Rio 2016, disse que apesar de não terem marcado a data, os dois desejam uma cerimônia durante a primavera. Ele também disse que ainda não sabe onde será a festa, mas brincou que os convidados terão que ir a caráter: "somente roupas de banho", disse.



Quando perguntado se já tinha usado a medalha durante brincadeiras sexuais, Tom garantiu que não, mas admitiu ter ficado nu usando somente o objeto: "Tinha que ver como ficava".



Ainda no assunto, ele contou que na chegada a Vila Olímpica, cada atleta recebeu 42 camisinhas. "Para ser honesto, são pessoas que estão no auge da boa forma física, treninando bastante e vivendo sob tensão e regras. Então é um grande alívio poder fazer isso [sexo]", explicou.

