A professora Isabelle Graham foi encontrada deitada em uma cama de hotel na qual teria passado a noite com um de seus alunos, de 17 anos, após o baile de formatura dele. O caso aconteceu em Edimburgo, na Escócia, em junho de 2014, mas só agora está sendo investigado.

Isabelle, que leciona Francês na Whitburn Academy, nega a acusação. No entanto, uma imagem dela deitada na cama foi divulgada pelo jornal britânico Metro depois de ter sido apresentada no julgamento do caso, na segunda-feira (29).

Em sua defesa, a escocesa, que é casada, disse não se lembrar de nada daquela noite depois das 22h30, pois exagerou na bebida ao tomar quatro taças de vinho. "A pessoa na cama claramente não está sob controle da situação", disse ela no tribunal.

Isabelle se descreveu como uma devota cristã e, apesar da polêmica, continua casada com Andrew Wilkie, que estuda para se tornar pastor. "Em todo o tempo que a conheço, a senhora Graham sempre pôs sua fé cristã sobre todas as outras coisas", defendeu Andrew.

A professora não faz mais parte do quadro docente da Whitburn Academy.

O caso continua em investigação.

