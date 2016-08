Fausto Silva grava participação no Programa do Jô na Globo

Fausto Silva gravou pela primeira vez na história uma participação no Programa do Jô nesta terça-feira, 30, na sede da TV Globo em São Paulo.

Durante a entrevista com Jô Soares, que deverá ir ao ar na sexta-feira, 2, o apresentador relembrou a época em que era repórter esportivo, falou sobre o futebol brasileiro e traçou um paralelo com a situação social do país.

"Já falava meu amigo Flávio Costa que o futebol brasileiro só evoluía dentro das quatro linhas. Fora de campo, não. Hoje em dia você vê a situação do Brasil. Embora tenha ganho a medalha de ouro [nas Olimpíadas], a situação é cada vez mais catastrófica. Por quê? A ascensão social e econômica no Brasil ou é através do futebol, da música sertaneja e do 'Big Brother Brasil'. Então é um país que não investe na educação. Conclusão: é o apogeu da merda", disse Faustão arrancando risos e aplausos da plateia.

