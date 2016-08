CRISTIANE RODRIGUES

DO EGO

O cantor Di Ferrero conversou com o EGO nesta terça-feira, 30 - durante um intervalo de gravação do projeto Amazonia Live, no Rio - e falou sobre seu casamento com a modelo Isabeli Fontana , com quem vive clima de lua de mel.

Apesar de a cerimônia só ter acontecido há cerca de 15 dias nas Ilhas Maldivas, ele brinca ao afirmar que colocar a aliança no dedo deu tempero extra à relação. “Na real, a gente já estava casado desde o primeiro dia em que a gente se conheceu. Sempre tive certeza de que seria com ela. O casamento agora foi para celebrar esse momento. Está muito bom, puro style”, diz ele.



Com agenda cheia de shows Brasil afora, o cantor diz que é normal ter desencontros com a mulher, que também viaja demais por conta dos desfiles e campanhas internacionais. “É lógico que a gente fica com saudade. Se a gente fica um tempão junto, é lindo e maravilhoso. A gente mora cada hora em um lugar. Ela viaja muito”, contou ele, ressaltando chorou na hora do "sim" na cerimônia e que morar em casas diferentes pode ser fundamental para o casamento não cair na rotina.



Sem nudes e sexo de meditação e tântrico



Mas quando a vontade de estar junto é grande e a distância atrapalha, é na espiritualidade que o casal busca força. Ele afirmar que trocar nudes está totalmente fora de cogitação.

“Não curtimos. Se for para fazer, a gente faz direito. A gente é bem tranquilo em relação ao sexo. Estamos vendo essa parada de fazer amor explorando outras formas, como cheiro, tato e o lance do tântrico. A gente está treinando junto para buscar isso junto”, diz ele.

“Praticamos o tântrico porque estamos buscando nossa espiritualidade, como um casal e uma única unidade. Mas o ‘tantra’ é só uma dessas coisas que fazemos, também estamos praticando (sexo) de meditação”, diz ele.



Vegetariano



Sem planos de ter filhos no momento, o músico admite que pode até mudar de opinião no futuro. “Hoje eu tenho dois enteados maravilhosos para dar atenção”, diz ele, que tem outras metas pessoais para os próximos meses. “Tem o lance de parar de comer carne. Quero ser vegetariano e estou quase lá. Estou sem comer carne vermelha e frango. Eu quero ficar sem comer peixe até o meio do ano que vem”, planeja ele.



