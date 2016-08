DO UOL



O ex-BBB Matheus anunciou em seu Twitter, nesta terça-feira (30), o fim do seu namoro com Cacau, que começou dentro da casa do "BBB16". O brother contou que a decisão foi difícil e disse que continuará torcendo pela ex-namorada.



"Como muitos de vocês perceberam, fiquei um pouco afastado nos últimos dias. Peço desculpas por ter me ausentado tanto, no entanto foi um momento necessário. Na vida, nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina ou gostaria que acontecessem. Eu e Cau nos propusemos a viver juntos aqui fora, fizemos planos, mas infelizmente não deu certo e decidimos cada um seguir o seu caminho. Tenho um carinho muito grande por ela, torço muito e sempre torcerei para que ela alcance os seus objetivos e tenha muito sucesso na vida", disse.

Matheus pediu que os fãs respeitem a decisão dos dois.



"Não foi uma decisão fácil. Torçam e rezem por nós, para que cada um consiga seguir em frente da sua maneira. Agradeço desde já as mensagens de carinho, as energias positivas e as orações de todos vocês".



Logo em seguida, dezenas de fãs do casal lamentaram o término.



"Vou estar com vocês sempre e para sempre, amo vocês! Muito, de verdade vocês moram em minhas orações", escreveu um fã.

Cacau também usou a rede social para comentar o fim do namoro. "Boa noite, amores! Vim aqui agradecer aos fãs Catheus que acompanharam e torceram por mim e pelo Theu. Vivemos juntos momentos incríveis! Sonhamos juntos e nos propomos a viver uma relação que naturalmente acabou não dando certo. O respeito, amizade e amor permanecem! Não existe certo e errado, existem duas pessoas que tentaram. Continuaremos na torcida pelo sucesso e felicidade do outro".



Na segunda-feira, ela escreveu no Twitter deixando claro que os dois estavam em crise: "Vi que muita gente anda angustiada, por mim e por Theu, pedi que acalmassem seus corações, mas não falei que estava tudo bem. Pedi para que confiassem na gente, isso quer dizer que se ainda não expomos a situação para vocês, é por que nem mesmo está clara para gente. Pedi orações, é o melhor que podem fazer sempre, para que tudo de melhor em nossas vidas aconteça, para que o desejo de Deus se faça em nós...".



Em abril, Matheus pediu a youtuber em namoro ao vivo. Ele se ajoelhou e perguntou: "Cacau, meu amor. Você quer namorar comigo?". Em seguida, a potiguar aceitou.



No "BBB16", Cacau sofreu bastante pela falta de atenção dele. Carente, ela gostava de trocar carinhos e amassos, mas Matheus estava mesmo era interessado em curtir as festas do reality show com intensidade.

