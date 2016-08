DA REDE TV!



O menino Benz, de 4 anos, constrangeu e divertiu seus pais Jamie e Tyler Packard ao implorar que seu bolo de aniversário mostrasse o nascimento de um bezerro.

De acordo com as informações do Metro, o inusitado pedido de Benz, morador de Saskatchwewan, no Canadá, pode ser explicado pelo amor que ele sente pelos animais quando visita a fazenda de seus avós.

"Nos últimos meses, Benz vinha pedindo um bolo de uma vaca tendo um bezerro. Eu me sentei e procurei no Google imagens de bolos de vaca tendo um bezerro. E surpresa: não veio nenhum resultado", escreveu Jamie no Facebook.

Por acharem bizarro, a mãe e o pai tentaram mudar a ideia do filho, mas em vão. "Nós tentamos convencê-lo [a trocar]. Ouvi Tyler dizer para Benz 'um bolo do Thomas, o Trem [desenho] seria melhor, não?', e ele respondeu 'eu nem assisto isso'. Nós tentamos", contou a mulher.

Convicto, o garoto não mudou de ideia e o bolo saiu do forno. E o resultado foi o que os pais realmente esperavam. "Pensei 'graças a Deus só a família vem à essa festa'", brincou a canadense.

Reprodução/Facebook

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/menino-constrange-os-pais-ao-pedir-bolo-de-aniversario-com-nascimento-de-be