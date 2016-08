MARÍLIA NEVES

DO EGO

O cantor Biel não compareceu nesta quarta-feira, 31, à primeira audiência do processo que responde judicialmente por causa do crime de injúria contra a jornalista Giulia Pereira, de 21 anos. A sessão aconteceu no Juizado Especial Criminal (Jecrim), na região da Barra Funda, em São Paulo.



Segundo a advogada de Giulia, Ana Paula Cortez, por causa da falta de Biel não houve nenhum acordo. "O advogado dele alega que houve falha e que ele não foi intimado. O oficial de Justiça foi até a casa dele e o pai alegou que ele estava cumprindo agenda. Mas é surreal né? O advogado não tem contato com o próprio cliente?", indignou-se a advogada.



"Ele não apresentou nenhuma proposta porque alegou que o Biel não foi intimado. Então o juiz vai juntar a audiência preliminar com o julgamento, tudo no mesmo dia", completou Ana Paula, explicando que toda a ação foi remarcada para o dia 10 de outubro.



Ana Paula informou ainda que, caso o oficial de Justiça suspeite que Biel está se ocultando, deverá incluir a informação na carta precatória. "Sempre falo para meus clientes que quem tem interesse de ser achado precisa deixar o endereço de onde estará, caso não esteja em casa. Porque quem não deve, não teme", defendeu. O advogado de Biel não quis comentar a ausência do cliente na audiência.



'Intenção dela não é aparecer'



Giulia Pereira foi ao Jecrim nesta quarta-feira, mas passou rapidamente pela entrada e sua advogada explicou que ela não queria falar sobre o caso. "A intenção dela não é aparecer, é apenas que ele aprenda a respeitar as pessoas", disse Ana Paula Cortez.



A advogada contou ainda que a jornalista não abriu nenhum processo em área cível, ou seja, não abriu nenhuma denúncia por dano moral. "Ela não quis", resumiu Ana Paula.



Biel foi acusado de assédio sexual pela repórter do portal iG em junho após fazer comentários considerados abusivos durante uma entrevista. Na época, o cantor questionou: "Não sei como não levaram na brincadeira". Dias depois, fez um vídeo se desculpando pelo ocorrido.

Reprodução



Em conversa com o EGO há algumas semanas, a advogada da repórter explicou que o entendimento de assédio sexual foi por parte da delegada na ocasião da queixa. Mas, por entender que as características do ocorrido no dia da entrevista não caracterizava assédio, ela e a repórter entraram com uma queixa crime de juízo de injúria, na qual Biel responde nesta quarta-feira.



Essa não é a única queixa de injúria movida contra Biel. Dias após a denúncia da primeira repórter, uma segunda jornalista fez a mesma acusação contra o cantor na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo.



Polêmicas



No início de agosto, Biel informou através de um comunicado de sua assessoria de imprensa que focará agora em projetos pessoais, dando um tempo em sua carreira: "Ele informa ainda que cumprirá apenas a agenda de shows e que focará nos seus estudos e projetos pessoais".



O comunicado veio após diversas polêmicas. Após a acusação da jornalista, Biel se envolveu em um acidente de carro, onde foi acusado de não prestar socorro à vítima.



Após isso, diversos posts polêmicos do cantor foram resgatados em sua rede social. Com isso, o cantor tornou sua conta privada e acabou perdendo o selo de verificação oficial na rede social.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/primeira-audiencia-de-processo-de-injuria-contra-biel-acontece-em-sp.html