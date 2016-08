DA REVISTA MONET



Responsável pela denúncia de agressão que resultou na prisão do rapper Chris Brown, a modelo Baylee Curran falou com a imprensa sobre os instantes de tensão que passou na casa do músico na madrugada de ontem (30/8).

A celebridade diz ter sido ameaçada pelo cantor com um revólver e presenciado fatos que não pode revelar à imprensa. Curran disse que estava observando alguns diamantes na casa do músico quando foi acusada de roubo: “Ele veio correndo e gritando, já com a arma na mão e me expulsando de sua casa”.

A modelo relatou ter sido perseguida por Brown e seus amigos enquanto saia da casa: “Eu corri pela garagem e depois pela rua. Acho que alguns vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia, quando parei também liguei para a polícia do meu celular”.

Curran conta que antes da chegada das autoridades, um carro com vidros escurecidos saiu da mansão do músico observando a vizinhança: “Ele passou lentamente, como se alguém observasse o que estava acontecendo, aí me escondi no jardim de uma casa até a chegada dos policiais”.

Baylee Curran ainda mandou uma mensagem para o cantor: “Espero que o Chris seja uma boa pessoa, como sei que ele é. Ele sabe o que fez...só espero que ele conte a verdade pois caso seja necessário também falarei o que presenciei”.

