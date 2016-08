BÁRBARA VIEIRA



Mais um capítulo envolvendo a polêmica entre os pastores Felipe Heiderich e Bianca Toledo veio à tona nesta quarta-feira, 31. Felipe - que chegou a ser preso no início de julho após ter sido acusado de pedofilia pela ex-mulher - usou as redes sociais para fazer acusações a Bianca.



No post, o pastor - suspeito de abusar do próprio enteado, de 5 anos - diz ter sido vítima de um "plano maquiavélico" e se declara inocente.

Ele afirma ter sido mantido em cárcere privado, dopado e levado a uma clínica psiquiatra, onde também teria sido dopado e amarrado. As afirmações confrontam a versão de Bianca, que no início do processo disse que o pastor teria confessado as acusações de abuso, tentado suicídio e sido avaliado em uma clínica psiquiátrica.



Procurado pelo EGO, Silva Neto, advogado de Bianca, rebateu as acusações. "Uma criança foi molestada e traumatizada para o resto da vida e agora ele está alegando isso como se fosse a vítima e uma criança de 5 anos o algoz. Nos vamos comparecer perante a autoridade policial na semana que vem e ela (Bianca) vai prestar esclarecimento sobre esse absurdo. Ele está dizendo que os médicos que deram o laudo são criminosos, todo mundo é criminoso menos ele? É um absurdo."



No post, Felipe ainda mostra uma cópia do que seria um mandado de intimação para Bianca depor no último dia 25 sobre as acusações de cárcere privado e diz que a ex-mulher não compareceu na data em que foi intimada.



Mais uma vez o advogado da pastora falou por ela. "Bianca não recebeu essa intimação. Ela viajou para Dallas, nos Estados Unidos, para um compromisso profissional sem saber dessa intimação, mas ela volta ao Brasil no final de semana e na segunda-feira, 5, vai comunicar a delegada e se colocar à disposição para depor na quarta-feira, 7."

Veja o depoimento completo do pastor:



"A calúnia tem um poder de destruição tão grande que a própria Palavra de Deus declara veementemente que aqueles que falam mal do seu irmão não herdarão o Reino de Deus (1Co6.10) e também que Deus abomina aquele que planta contendas entre irmãos (Pv 6.19). Mesmo tendo sido vítima de um plano maquiavélico, quase impossível de ser acreditado, decidi não revidar da mesma forma. Não foi assim que meus pais me ensinaram e não foi assim que eu aprendi na Bíblia. Não irei à mídia para contar os podres da outra parte e quem me conhece sabe disso, e, por isso tem sido tão cruel. Minha defesa será mostrando minha total e plena inocência em todos os pontos acusados. Hoje mais um capítulo se desenrola. Infelizmente apenas o primeiro deles."

Felipe segue o depoimento fazendo acusações, mas sem citar o nome de Bianca em nenhum momento: "Durante oito dias fui mantido em CÁRCERE PRIVADO. Fui dopado e levado a uma Clínica Psiquiátrica (hospício) e mantido lá, dopado e por vezes amarrado, sofrendo coisas que, só de mencionar, angustia a alma. Quando a justiça foi atrás de mim, eu me entreguei. SIM, EU MESMO ME ENTREGUEI e acreditei que minha inocência me daria a plena liberdade. Hoje temos provas de que fui refém e mantido em cárcere e coagido. A Autoridade Policial entendeu que a denúncia era grave e tinha provas suficientes para justificar a abertura de procedimento investigatória, intimando todos os envolvidos a prestarem suas declarações, ao contrário de mim a outra parte simplesmente resolveu não aparecer à delegacia, ignorando a intimação e mostrando total desrespeito às leis do nosso país, e no dia seguinte viajou para os EUA como se nada devesse esclarecer. Coloco aqui a intimação e a passagem de ida. Cabe a Justiça julgar."

Relembre o caso



Conhecida no meio evangélico por relatos de seu testemunho após quase morrer, a pastora Bianca Toledo fez um desabafo nas redes sociais no dia 6 de julho contando ter descoberto que o marido é homossexual e ainda afirmando que ele estava "acautelado por crime de pedofilia". Bianca contou que o marido, que também é pastor, confessou as acusações, tentou suicídio e que foi avaliado em uma clínica psiquiátrica.



No dia seguinte ao desabafo, a Polícia Civil confirmou que a prisão do marido de Felipe Heiderich aconteceu por causa de um suposto estupro ao filho de cinco anos de idade da religiosa, fruto de seu primeiro casamento. E mais: segundo a titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), Cristiana Bento, o crime teria sido cometido no interior da residência da casa dela com Heiderich, localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Reprodução / Youtube Felipe Heiderich



Em nota enviada ao EGO, a polícia informou que a pastora Bianca foi à delegacia no dia 22 de junho denunciar o suposto crime. A defesa de Felipe Heiderich negou as acusações.

"Venho a público informar que as acusações formuladas contra Felipe são inteiramente falsas e que a polícia saberá investigar para ao final esclarecer a verdade. (...) Iremos, sim, provar a inocência de Felipe nos autos do inquérito policial, confiando no trabalho da polícia e da Justiça", anunciou o advogado Leandro Meuser pelas redes sociais.



Felipe Heiderich foi preso no dia 4 de julho, na Cadeia Pública José Frederico Marques (Bangu 10), no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ele deixou a cadeia no dia 10 e três dias depois publicou um vídeo se defendendo dasa acusações.

"Não sei quem em sã consciência saberia lidar com o choque de saber que a criança que eu amo estava sendo abusada por alguém. Isso pra mim já seria o suficiente para... Não sei como reagir. Segundo: essa pessoa ser você. Chorei muito nesse dia, li a Bíblia", disse ele.

