O cinegrafista Patrick Perry, que trabalha para a emissora WBRZ, está sendo considerado um herói após salvar uma mulher grávida que estava presa em um carro em chamas na cidade de Baton Rouge, em Luisiana (nos Estados Unidos).

Segundo as informações do Daily Mail, Perry estava indo gravar uma reportagem com a repórter Brittany Weiss quando deparou com o veículo pegando fogo.

A motorista havia perdido o controle do carro e colidiu com uma árvore.

Imediatamente, o cinegrafista estacionou e foi resgatar a moça. "Comecei a escutar uma voz, bem leve, dizendo 'estou aqui, estou aqui'", disse Perry em entrevista à WBRZ.

Na sequência, uma outra mulher que passava pelo local ajudou o estadunidense e ligou para o serviço de emergência.

A vítima foi levada para o hospital, onde continua internada. Ela e o bebê passam bem.

