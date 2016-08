DA REDE TV!



A caçadora Tiffany Wienke quebrou um recorde com um grupo de amigos ao capturar um jacaré-americano de 3,9 metros e 311 quilos em um rio no Mississippi, na noite do último sábado (27).

Ao MS News Now, a norte-americana Tiffany Wienke explicou que estava em um barco com outras cinco pessoas quando avistou o animal.

Conforme contou ao "The Clarion-Ledger", o grupo estava se organizando para capturar um jacaré menor, quando outro, muito maior, surgiu à espreita.

A batalha para capturar o réptil foi intensa e, segundo ela, durou cerca de duas horas, mas o grupo não pensou em desistir justamente porque aquele era o maior jacaré que eles já tinham visto.

"Ele nos perseguiu e nos jogou contra árvores", explicou Tiffany à WLBT. "Ele empurrava o barco cheio de pessoas como se fosse nada", completou.

O marido de Tiffany e outras quatro pessoas, incluindo outras duas mulheres, também participaram da caçada.

Essa foi apenas a terceira vez que Tiffany saiu para uma caça a jacarés, o que a deixou ainda mais satisfeita com o recorde.

A marca foi confirmada pelo Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques do Mississippi, que informou que o réptil mede 0,3 centímetro a mais que o último maior capturado.

Com a temporada de caça aberta e o primeiro recorde já estabelecido, o departamento aproveitou para ressaltar que ainda há possibilidade de encontrar jacarés maiores na região. "Não ficaria surpreso em ver um jacaré de até 4,5 metros em algum ponto", declarou Ricky Flynt, o coodernador do programa de caça local.

Reprodução jacaré-americano

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/grupo-quebra-recorde-ao-capturar-jacare-de-39-metros-nos-eua