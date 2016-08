DE O TEMPO



O raro quadro "Vaso de Flores" (1955), de Alberto da Veiga Guignard, foi leiloado por R$ 4.850.000,00 durante o Grande Leilão Agosto de 2016, evento que celebra os 40 anos da Vitor Braga Galeria de Arte, em Belo Horizonte. A obra foi arrematada por um colecionador paulista de arte nessa terça-feira (30).

Sob aplausos após acirrada competição entre três potenciais compradores, Vitor Braga bateu o martelo, destinando a obra a um colecionador paulista, único da disputa que estava presente na Casa. O investidor manteve sua identidade preservada.

O valorizado quadro, assinado no centro inferior, foi capa do catálogo da Exposição e integrou um conjunto de, nada menos que, seis obras do - cada vez mais valorizado - Guignard, garimpo único.

O lote incluiu um Oratório com pintura central de São Sebastião, assinado, integrante da coleção oriunda da família Carlos Prates. Também foi a leilão o famoso painel pintado por Guignard em 1946, na parede de um apartamento de 560 m² no Edifício Randrade – localizado na Praça Raul Soares, na capital mineira. O apartamento leioloado já está em negociação.

O evento, que apresentou mais de 100 obras de grandes nomes de todos os tempos, aconteceu no Hotel Caesar Business Belvedere.

Fonte http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/quadro-raro-de-guignard-%C3%A9-leiloado-por-r-5-milh%C3%B5es-em-bh-1.1363815