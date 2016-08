PRISCILA BESSA

DO EGO

Rihanna e Drake parecem finalmente ter confirmado que estão juntos. Os cantores se beijaram brevemente durante uma apresentação na noite de quarta-feira, 31, em Miami. O casal já havia derretido corações no VMA 2016 no fim de semana quando o rapper confessou seu amor pela estrela durante seu discurso ao apresentá-la como ganhadora do prêmio Vanguarda.



Mas os fãs ficaram desapontados quando ele foi beijá-la no final e ela aparentemente virou a cabeça levemente. Agora, os admiradores do casal capturaram o momento em que os dois selaram os lábios com um beijo diante de uma multidão enlouquecida.



Nas imagens, RiRi aparece cantando com um vestido preto curtinho quando ela lentamente se aproxima de Drake. Agarrando o rapper, ela então o envolve com seus braços ao redor do quadril e dá um beijinho nele, antes de seguir com um sorrisão no rosto.



O rapper de 29 anos e a cantora de 28 parecem não ter mais porquê esconder o romance e uma fonte contou ao tabloide "Mirror" que eles estão namorando mesmo. "Ninguém sabe há quanto tempo eles são oficialmente um casal. Eles apenas decidiram deixar rolar ao invés de esconder das pessoas. Eles estão felizes", afirmou.



Na festa que aconteceu após o VMA o casal foi fotografado junto. A fonte acrescentou que "eles foram embora juntos e ficaram juntos a noite toda. Ele foi muito atencioso com ela. Não tirava os olhos dela. Eles estavam se acariciando muito. Eles se abraçavam e ele beijava o pescoço dela".



Rumores dão conta que os dois estão juntos há bastante tempo e que inclusive Drake pagou uma quantia milionária para poder parabenizar Rihanna no palco do VMA. Na ocasião, ele disse que "ela é uma pessoa por quem estou apaixonado desde os meus 22 anos. Ela é uma das minhas melhores amigas no mundo. Toda a minha vida adulta, eu a admirei, mesmo que ela fosse mais nova que eu. Ela é uma lenda viva em nossa indústria".



Depois de tamanha homenagem, Drake conheceu boa parte da família de Rihanna nos bastidores da premiação e os dois apareceram juntos em fotos postadas pelos parentes dela.

